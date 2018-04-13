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Убил возлюбленную палкой: суд отправил орловца в колонию на 9 лет
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Убил возлюбленную палкой: суд отправил орловца в колонию на 9 лет 

РИА 57 34 минуты назад
Фото: РИА 57
В Орловской области вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского районного суда по уголовному делу в отношении местного жителя.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, Вячеслав Гришин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый поссорился с сожительницей. Между ними возникла лка, во время которой Гришин избил свою возлюбленную деревянной палкой. Удары он наносил в область головы и туловища. От полученных травм женщина умерла.
Суд приговорил Гришина к 9 годам колонии строгого режима.
Сообщение Убил возлюбленную палкой: суд отправил орловца в колонию на 9 лет появились сначала на РИА 57.
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