Убил возлюбленную палкой: суд отправил орловца в колонию на 9 лет

Орловской области вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского районного суда по уголовному делу в отношении местного жителя.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, Вячеслав Гришин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый поссорился с сожительницей. Между ними возникла лка, во время которой Гришин избил свою возлюбленную деревянной палкой. Удары он наносил в область головы и туловища. От полученных травм женщина умерла.