Ученик четвертого класса школы в Ярославле ранил ножом пятиклассника

ЯРОСЛАВЛЬ , 13 апреля. / ТАСС /. Ученик четвертого класса средней школы в Ярославле ранил пятиклассника ножом недалеко от учебного заведения. Полиция проводит проверку, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления МВД по Ярославской области

"Есть факт причинения непроникающего ранения одного школьника другому. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сказала собеседница агентства.

По данным полиции, инцидент произошел не на территории школы, а поблизости. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, врачи оказали ему помощь, но не госпитализировали. Мотивы нападения неизвестны.