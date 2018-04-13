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Ученик четвертого класса школы в Ярославле ранил ножом пятиклассника
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Ученик четвертого класса школы в Ярославле ранил ножом пятиклассника 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Ученик четвертого класса средней школы в Ярославле ранил пятиклассника ножом недалеко от учебного заведения. Полиция проводит проверку, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.
"Есть факт причинения непроникающего ранения одного школьника другому. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сказала собеседница агентства.
По данным полиции, инцидент произошел не на территории школы, а поблизости. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, врачи оказали ему помощь, но не госпитализировали. Мотивы нападения неизвестны.
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