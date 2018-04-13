Сотрудники дагестанского казначейства заподозрены в вымогательстве крупной взятки 

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении главного контролера-ревизора казначейства Зейфудина Маллашахбанова и старшего контролера-ревизора Чаландара Даришмагомедова, которые подозреваются в вымогательстве крупной взятки.
«Протекшие» деньги
Следствием было установлено, что в марте 2018 года главный контролер-ревизор провел проверку целевого использования бюджетных средств в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Дербента, в ходе которой выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. В ходе встречи сотрудник регионального казначейства потребовал взятку с директора МУП в размере 1,6 млн рублей, а в последующем снизил до 1,2 млн рублей.
«Усомнившись в правомерности действий проверяющего, директор предприятия обратился в правоохранительные органы. 9 апреля 2018 года перед зданием Управления Федерального казначейства по республике Дагестан при получении взятки в сумме 1,2 млн рублей подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан», — рассказал РИА «Новости» старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.
Он отметил, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно, что следователи при поддержке оперативников ФСБ проводили выемку документов в казначействе Дагестана. По данным Генпрокуратуры, чиновники казначейства способствовали незаконной растрате свыше 2,5 млрд рублей по фиктивным госконтрактам.