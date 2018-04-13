Ещё
Сотрудники дагестанского казначейства заподозрены в вымогательстве крупной взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники дагестанского казначейства заподозрены в вымогательстве крупной взятки 

pasmi.ru 31 минуту назад
В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении главного контролера-ревизора казначейства Зейфудина Маллашахбанова и старшего контролера-ревизора Чаландара Даришмагомедова, которые подозреваются в вымогательстве крупной взятки.
«Протекшие» деньги
Следствием было установлено, что в марте 2018 года главный контролер-ревизор провел проверку целевого использования бюджетных средств в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Дербента, в ходе которой выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. В ходе встречи сотрудник регионального казначейства потребовал взятку с директора МУП в размере 1,6 млн рублей, а в последующем снизил до 1,2 млн рублей.
«Усомнившись в правомерности действий проверяющего, директор предприятия обратился в правоохранительные органы. 9 апреля 2018 года перед зданием Управления Федерального казначейства по республике Дагестан при получении взятки в сумме 1,2 млн рублей подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан», — рассказал РИА «Новости» старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.
Он отметил, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно, что следователи при поддержке оперативников ФСБ проводили выемку документов в казначействе Дагестана. По данным Генпрокуратуры, чиновники казначейства способствовали незаконной растрате свыше 2,5 млрд рублей по фиктивным госконтрактам.
pasmi.ru: последние новости
Дерзкий следователь — и в лифт заскочил, и дело развалил У арестованного самарского силовика изъяли 80 млн рублей Бывшего главного следователя Твери мягко наказали за взятку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы39
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии55
РФ резко ответила на заявление США382
В Балтийском море рухнул Ка-2925
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН386
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение