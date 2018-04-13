Сотрудники дагестанского казначейства заподозрены в вымогательстве крупной взятки

Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении главного контролера-ревизора казначейства Зейфудина Маллашахбанова и старшего контролера-ревизора Чаландара Даришмагомедова, которые подозреваются в вымогательстве крупной взятки.

«Протекшие» деньги

Следствием было установлено, что в марте 2018 года главный контролер-ревизор провел проверку целевого использования бюджетных средств в МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Дербента , в ходе которой выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. В ходе встречи сотрудник регионального казначейства потребовал взятку с директора МУП в размере 1,6 млн рублей, а в последующем снизил до 1,2 млн рублей.

Он отметил, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что следователи при поддержке оперативников ФСБ проводили выемку документов в казначействе Дагестана. По данным Генпрокуратуры, чиновники казначейства способствовали незаконной растрате свыше 2,5 млрд рублей по фиктивным госконтрактам.