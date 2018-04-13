Четверо сотрудников ОМВД привлечены к дисциплинарной ответственности из-за смерти дебошира 

По факту смерти гражданина в марте 2018 года в отделении полиции Тосненского района Ленинградской области проведена служебная проверка.
Как сообщила ivbg.ru пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по результатам служебной проверки четверо сотрудников ОМВД России по Тосненскому району привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, вечером 6 марта 2018 года в полицию за мелкое хулиганство был доставлен 48-летний житель города Любань. Мужчина выражался нецензурной бранью и приставал к прохожим. Нарушитель общественного порядка был помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц, где утром 7 марта его нашли мертвым.