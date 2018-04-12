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В сирийской Думе начала работу российская военная полиция
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В сирийской Думе начала работу российская военная полиция 

РИА Новости 12 апреля 2018
РИА НОВОСТИ. РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ С ЧЕТВЕРГА ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ В СИРИЙСКОМ ГОРОДЕ ДУМА — МО РФ
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