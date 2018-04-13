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Южноуральские полицейские нашли в «резиновых» квартирах сотню мигрантов
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Южноуральские полицейские нашли в «резиновых» квартирах сотню мигрантов 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Полицейские обнаружили в квартирах южноуральцев 98 незаконно прописанных иностранцев, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Рекордсменом среди владельцев «резиновых» квартир стала 43-летняя жительница Магнитогорска. Участковый уполномоченный полиции выяснили, что она подала 40 уведомлений о постановке на миграционный учёт граждан. При встрече с иностранцами женщина поясняла, что фактически у неё в квартире они проживать не будут, а поскольку регистрация осуществляется через многофункциональный центр, то проблем со стражами правопорядка не возникнет.
Ещё один подобный случай произошёл в Миассе. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Собственникам квартир грозит до трёх лет лишения свободы.
А в Челябинске в своих квартирах фиктивно прописывали сорокалетние супруги и 50-летний мужчина. На их счёту 30 нелегальных мигрантов. Ещё 27 преступлений подобного рода выявлено в Сосновском районе.
«Во всех случаях постановка на миграционный учёт осуществлялась лишь с целью получения материальной выгоды, без какого-либо намерения предоставлять иностранцам жилые помещения для проживания», — отмечают в полиции.
Напомним, в начале апреля с территории Челябинской области выгнали мигрантов, которые нелегально работали в теплицах.
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