Южноуральские полицейские нашли в «резиновых» квартирах сотню мигрантов

Рекордсменом среди владельцев «резиновых» квартир стала 43-летняя жительница Магнитогорска . Участковый уполномоченный полиции выяснили, что она подала 40 уведомлений о постановке на миграционный учёт граждан. При встрече с иностранцами женщина поясняла, что фактически у неё в квартире они проживать не будут, а поскольку регистрация осуществляется через многофункциональный центр, то проблем со стражами правопорядка не возникнет.

Ещё один подобный случай произошёл в Миассе . По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Собственникам квартир грозит до трёх лет лишения свободы.

А в Челябинске в своих квартирах фиктивно прописывали сорокалетние супруги и 50-летний мужчина. На их счёту 30 нелегальных мигрантов. Ещё 27 преступлений подобного рода выявлено в Сосновском районе.

«Во всех случаях постановка на миграционный учёт осуществлялась лишь с целью получения материальной выгоды, без какого-либо намерения предоставлять иностранцам жилые помещения для проживания», — отмечают в полиции.

Напомним, в начале апреля с территории Челябинской области выгнали мигрантов, которые нелегально работали в теплицах.