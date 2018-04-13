Porsche стоимостью 4 млн руб. украли у безработной в Раменках

Вечером 12 апреля в службу «02» с заявлением о краже машины обратилась безработная женщина 1986 г. рождения. «Сотрудники полиции выяснили, что на ул. Лебедева неизвестный похитил автомобиль Porsche Cayenne и скрылся. Материальный ущерб составил 4 млн руб.», — сказали в столичном главке.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенной иномарки.