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Жители ХМАО получили условный срок за мошенничество с криптовалютой
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Жители ХМАО получили условный срок за мошенничество с криптовалютой 

Банки.ру 9 минут назад
Фото: "Открытый Нижний"
МВД России сообщает в пятницу, 13 апреля, о приговоре жителям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за мошенничество с криптовалютой.
В 2017 году следственным управлением УМВД по ХМАО в суд было направлено дело двух жителей Нягани, которые похитили криптовалюту. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 800 тыс. рублей.
Как рассказали правоохранители, ранее в дежурную часть полиции обратился житель Нижнего Новгорода 1984 года рождения с заявлением о мошенничестве. Заявитель лишился имущества на одном из тематических форумов: он передал неизвестным лицам принадлежащий ему BTC-e код на 10 тыс. долларов США с целью обмена на реальные деньги.
Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастны жители Нягани. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (о мошенничестве с использованием служебного положения, а равно в крупном размере).
В результате следственных действий были установлены двое подозреваемых: жители Нягани 1993 года рождения, временно проживающие в Сургуте.
Злоумышленники, получив базу данных одного из интернет-форумов, осуществили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. «Получив из вышеуказанной базы данных учетные данные пользователей, злоумышленники создали тему по обмену BTC-e кодов на российские рубли. Также молодые люди от имени различных пользователей, чьи данные они получили, оставляли положительные отзывы к созданной теме. В результате неправомерных действий путем обмана и злоупотребления доверием ввели в заблуждение жителя Нижнего Новгорода, который в личном сообщении передал злоумышленникам BTC-e коды, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 821,1 тыс. рублей», — сообщается в релизе МВД.
Обвиняемые зачислили полученный код на счет своей учетной записи и в дальнейшем распорядились им по своему усмотрению.
В настоящее время осужденные отбывают назначенное Сургутским городским судом наказание — 2,5 года лишения свободы условно.
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