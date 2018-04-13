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Двоих жителей ХМАО осудили за мошенничество с криптовалютой
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Двоих жителей ХМАО осудили за мошенничество с криптовалютой 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр — РИА Новости. Двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа осуждены условно за мошенничество с криптовалютой, которое они совершили, взломав базу данных одного из интернет-форумов, сообщает в пятницу региональное управление МВД.
По данным полиции, пострадавшим от действий мошенников из Сургута стал житель Нижнего Новгорода, который передал молодым людям коды от внутренней валюты одной из бирж, где торговали биткоинами. Мужчина лишился средств, превышавших в тот период 800 тысяч в пересчете на рубли. Выясняя обстоятельства случившегося, сотрудники МВД пришли к выводу, что причастными к мошенничеству могут быть двое жителей ХМАО.
"Злоумышленники, получив базу данных одного из форумов в сети интернет, осуществили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Получив из вышеуказанной базы данных учетные данные пользователей, злоумышленники создали тему по обмену BTC-e кодов на российские рубли. Также молодые люди от имени различных пользователей, чьи данные они получили, оставляли положительные отзывы к созданной теме", — говорится в сообщении управления МВД.
В ведомстве отметили, что таким образом интернет-взломщики ввели в заблуждение жителя Нижнего Новгорода, чьими виртуальными деньгами распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело в отношении молодых людей было возбуждено по статье «Мошенничество».
"В настоящее время осужденные отбывают наказание, назначенное Сургутским городским судом, в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно", — добавили в УМВД.
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