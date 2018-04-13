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Террорист в Энгельсе заявил о минировании отдела полиции
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Террорист в Энгельсе заявил о минировании отдела полиции 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел вечером 12 апреля.
Полицейские быстро были подняты по тревоге возле отдела полиции № 2 Энгельса Саратовской области.
Очевидцы происшествия рассказали интернет-изданию «Новости Саратова», что неизвестный мужчина позвонил по телефону. Позвонивший утверждал, что заминировал здание, где находятся стражи порядка. Правоохранители быстро вывели из здания людей и проверили помещение.
Однако никакого взрывного устройства ими обнаружено не было. В итоге за телефонный терроризм был задержан подозреваемый, которым оказался местный 18-летний житель.
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