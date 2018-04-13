Террорист в Энгельсе заявил о минировании отдела полиции

Инцидент произошел вечером 12 апреля.

Саратовской области. Полицейские быстро были подняты по тревоге возле отдела полиции № 2 Энгельса

Очевидцы происшествия рассказали интернет-изданию «Новости Саратова», что неизвестный мужчина позвонил по телефону. Позвонивший утверждал, что заминировал здание, где находятся стражи порядка. Правоохранители быстро вывели из здания людей и проверили помещение.

Однако никакого взрывного устройства ими обнаружено не было. В итоге за телефонный терроризм был задержан подозреваемый, которым оказался местный 18-летний житель.