Два брата из Пермского края забили до смерти мужчину

В Кишертском районе двое братьев оказались на скамье подсудимых за причинение смертельных травм своему односельчанину. Конфликт произошёл год назад, 25 марта 2017 года в одном из частных домов села Седа. Братья и погибший мужчина вместе распивали спиртное. В какой-то момент вспыхнула ссора. Братья так избили своего односельчанина, что он скончался от травм на месте происшествия.