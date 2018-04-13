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Два брата из Пермского края забили до смерти мужчину
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Два брата из Пермского края забили до смерти мужчину 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Кишертском районе двое братьев оказались на скамье подсудимых за причинение смертельных травм своему односельчанину. Конфликт произошёл год назад, 25 марта 2017 года в одном из частных домов села Седа. Братья и погибший мужчина вместе распивали спиртное. В какой-то момент вспыхнула ссора. Братья так избили своего односельчанина, что он скончался от травм на месте происшествия.
«Подсудимые были признаны виновными в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, повлекшего смерть потерпевшего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Приговором суда одному виновному назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы, его брат осужден к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».
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