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Суд отклонил жалобу священника-педофила
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Суд отклонил жалобу священника-педофила 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ленинградский областной суд в пятницу отклонил апелляционную жалобу осужденного за педофилию священника Глеба Грозовского, передает «Интерфакс». Заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее в Санкт-Петербургской епархии сообщили, что не лишат Грозовского сана до вступления приговора в законную силу.
17 января Приозерский городской суд Ленинградской области вынес приговор Грозовскому по делу о педофилии, возбужденному более четырех лет назад. Священника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По решению суда Грозовский должен выплатить по 400 тысяч рублей каждой из трех семей потерпевших.
По данным следствия, летом 2009 года Грозовский в православном детском лагере в Ленинградской области совершил в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста. После этого имели место еще несколько подобных случаев со стороны Грозовского в отношении других девочек.
Осенью 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск. 21 сентября 2014 года он был задержан в Израиле, 7 сентября 2016 года экстрадирован на родину.
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