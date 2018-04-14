Суд отклонил жалобу священника-педофила

Ленинградский областной суд в пятницу отклонил апелляционную жалобу осужденного за педофилию священника Глеба Грозовского, передает «Интерфакс» . Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее в Санкт-Петербургской епархии сообщили, что не лишат Грозовского сана до вступления приговора в законную силу.

17 января Приозерский городской суд Ленинградской области вынес приговор Грозовскому по делу о педофилии, возбужденному более четырех лет назад. Священника приговорили к 14 годам колонии строгого режима . По решению суда Грозовский должен выплатить по 400 тысяч рублей каждой из трех семей потерпевших.

По данным следствия, летом 2009 года Грозовский в православном детском лагере в Ленинградской области совершил в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста. После этого имели место еще несколько подобных случаев со стороны Грозовского в отношении других девочек.