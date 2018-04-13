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Областной суд утвердил приговор священнику Грозовскому
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Областной суд утвердил приговор священнику Грозовскому 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Ленинградский областной суд в пятницу отклонил апелляционную жалобу на приговор священнику Глебу Грозовского по делу о педофилии, сообщил журналистам адвокат Михаил Уткин.
"Приговор оставлен в силе", — констатировал он.
Приозерский городской суд Ленобласти 17 января приговорил Грозовского к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей в счет морального ущерба.
Как установил суд, священник надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошёл в 2009 году, два других — в 2013 году.
Уголовное дело в отношении советника гендиректора футбольного клуба «Зенит» по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Гатчинского района Глеба Грозовского возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только через три года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.
Ещё находясь за границей, уже отстранённый к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Следственный комитет после оглашения приговора опубликовал сообщение, в котором отметил, что данное утверждение Грозовского «не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде».
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