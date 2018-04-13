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Обвиняемых в 17 разбойных нападениях будут судить на Дону
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Обвиняемых в 17 разбойных нападениях будут судить на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пятерых жителей Ростова-на-Дону будут судить по обвинению в 17 разбойных нападениях.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, ростовчанам, двое из которых являются несовершеннолетними, инкриминируется ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
По версии следствия, в 2017 году обвиняемые в разном составе совершили 17 разбойных нападений на магазины в Ростове-на-Дону, Батайске и Аксае.
Злоумышленники использовали в качестве оружия пневматический пистолет и в некоторых случаях применяли насилие к потерпевшим.
Нападения обвиняемые совершали в масках, перчатках и сменной одежде, что затрудняло установление их личностей.
Ущерб от инкриминируемых ростовчанам преступлений превысил 360 тысяч рублей.
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