Обвиняемых в 17 разбойных нападениях будут судить на Дону

Пятерых жителей Ростова-на-Дону будут судить по обвинению в 17 разбойных нападениях.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, ростовчанам, двое из которых являются несовершеннолетними, инкриминируется ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, в 2017 году обвиняемые в разном составе совершили 17 разбойных нападений на магазины в Ростове-на-Дону, Батайске и Аксае.

Злоумышленники использовали в качестве оружия пневматический пистолет и в некоторых случаях применяли насилие к потерпевшим.

Нападения обвиняемые совершали в масках, перчатках и сменной одежде, что затрудняло установление их личностей.

Ущерб от инкриминируемых ростовчанам преступлений превысил 360 тысяч рублей.