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Злостный неплательщик алиментов оказался на 4 месяца в колонии
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Злостный неплательщик алиментов оказался на 4 месяца в колонии 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокуратура Оренбургского района сообщает о том, что вынесен приговор в деле о неуплате алиментов.
В мировом суде Оренбургского района вынесен обвинительный приговор в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняли в неоднократной неуплате алмиентов на содержание двух его малолетних детей. Общая сумма задолженности составила 200 тысяч рублей.
Судья вынес обвинительный приговор и осудил виновного к реальному сроку — теперь злостный неплательщик алиментов проведет ближайшие 4 месяца в колонии.
Приговор не вступил в законную силу.
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