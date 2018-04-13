Злостный неплательщик алиментов оказался на 4 месяца в колонии

Прокуратура Оренбургского района сообщает о том, что вынесен приговор в деле о неуплате алиментов.

В мировом суде Оренбургского района вынесен обвинительный приговор в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняли в неоднократной неуплате алмиентов на содержание двух его малолетних детей. Общая сумма задолженности составила 200 тысяч рублей.

Судья вынес обвинительный приговор и осудил виновного к реальному сроку — теперь злостный неплательщик алиментов проведет ближайшие 4 месяца в колонии.

Приговор не вступил в законную силу.