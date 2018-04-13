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В Бийске за смертельное ЧП на предприятии судят главного инженера
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В Бийске за смертельное ЧП на предприятии судят главного инженера 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Главного инженера бийского предприятия будут судить за гибель работника в результате взрыва газового баллона.
По данным следствия, 27 октября 2016 года в гаражном боксе предприятия взорвался газовый баллон, установленный на одном из автомобилей. Термические ожоги тела получил электрослесарь, который находился вблизи ТС. Он скончался в больнице через несколько дней.
Как установило следствие, ЧП произошло по вине главного инженера, который допустил эксплуатацию ТС, на котором был установлен газовый баллон с истекшим сроком годности. Инженер свою вину не признал.
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