В Бийске за смертельное ЧП на предприятии судят главного инженера

Главного инженера бийского предприятия будут судить за гибель работника в результате взрыва газового баллона.

По данным следствия, 27 октября 2016 года в гаражном боксе предприятия взорвался газовый баллон, установленный на одном из автомобилей. Термические ожоги тела получил электрослесарь, который находился вблизи ТС. Он скончался в больнице через несколько дней.

Как установило следствие, ЧП произошло по вине главного инженера, который допустил эксплуатацию ТС, на котором был установлен газовый баллон с истекшим сроком годности. Инженер свою вину не признал.