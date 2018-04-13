Чиновница Ростовской области «погорела» на взятках 

В городе Каменск-Шахтинский экс-начальник сектора по местному самоуправлению приговорена к реальному сроку за совершение мошенничества и получение взятки. Как сообщили «Ростовским Вестям» в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области, женщина, исполняя обязанности начальника сектора по местному самоуправлению, получила от бизнесмена взятку в размере 12 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Однако реальных полномочий на это чиновница не имела. Также выяснилось, что женщина ранее незаконно получила еще порядка 60 тысяч рублей от пяти различных предпринимателей. Теперь по решению суда экс-чиновница должна заплатить штраф в размере 240 тысяч рублей. Также ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 1 месяц в колонии общего режима.