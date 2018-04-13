Суд оставил под стражей обвиняемого в коррупции экс-главу минздрава Забайкалья

"Суд рассмотрел две жалобы адвокатов Лазуткина, в которых они просили изменить экс-министру меру пресечения на домашний арест или залог. Выслушав стороны, суд оставил без изменений меру пресечения, избранную ранее судом первой инстанции. После продления очередного срока содержания под стражей бывший министр останется под арестом до 12 июня 2018 года", — сказала Михайлюк.

Лазуткин возглавлял минздрав Забайкалья с 2013 года по 2016 год при бывшем губернаторе Константине Ильковском. Экс-министра задержали 28 ноября 2017 года в Хабаровске и доставлен в Читу. В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). 29 ноября бывшего чиновника арестовали.

По данным пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю, экс-министр и его подчиненный договорились с руководителем московской фирмы о том, что за взятки обеспечат победу фирмы в аукционах на поставку медтехники в учреждения края. Следствие полагает, что почти за два года экс-министр получил 16 млн рублей вознаграждений, а его подчиненный — 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела, по которому проходит Лазуткин, также являются бывший директор Центра материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края (ЦМТО) Дмитрий Ванюрский и три руководителя коммерческих предприятий, которые осуществляли поставки оборудования.