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В Красноярском крае сотрудники МФО осуждены за мошеннические займы под залог жилья
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В Красноярском крае сотрудники МФО осуждены за мошеннические займы под залог жилья 

Банки.ру 1 час назад
Фото: letnews.ru
В Красноярском крае полицейские доказали вину двух жителей Железногорска, обвиняемых в совершении серии мошенничеств при выдаче займов под залог имущества с причинением ущерба на сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.
Сотрудники полиции в ходе следствия установили, что двое жителей Железногорска, являясь сотрудниками одной из микрофинансовых организаций города, выдавали населению займы под залог квартир. «Под предлогом обеспечения залога под выданную сумму злоумышленники убеждали потерпевших оформлять на одного из них договор купли-продажи имеющегося у гражданина недвижимого имущества, якобы на время пользования займом. После подписания договор купли-продажи регистрировался в государственном реестре недвижимого имущества, и право собственности переходило к одному из подозреваемых. В дальнейшем они распоряжались похищенными квартирами по своему усмотрению», — рассказали правоохранители.
В общей сложности от мошеннических действий обвиняемых пострадали 17 человек. Сумма причиненного ущерба превысила 19 млн рублей. С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, наложен арест на имущество злоумышленников на сумму свыше 26 млн рублей.
В отношении 30-летних подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Суд признал вину подозреваемых и дал одному из мужчин 11,5 года лишения свободы, второму — 4,5 года.
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