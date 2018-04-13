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Мошенники лишили квартир 17 жителей Красноярского края
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Мошенники лишили квартир 17 жителей Красноярского края 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Два жителя Железногорска обманным путем лишили 17 человек квартир, причинив ущерб на 19 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Они, работая в микрофинансовой организации, выдавали займы якобы под залог квартир. Но на деле убеждали клиентов оформлять договоры купли-продажи недвижимости на одного из них. В результате, собственность потерпевших переходила в чужие руки. Похищенными квартирами мошенники распоряжались на свое усмотрение.
Суд признал 30-летних подозреваемых виновными, назначив наказание в виде лишение свободы одному на 11,5 лет, другому на 4,5 года. Кроме того, наложен арест на их имущество на сумму 26 миллионов рублей.
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