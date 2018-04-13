Следователи проверили показания убийцы школьницы на месте преступления

Саратовской области задержанный в убийстве 12-летней красноармейской школьницы преступник уже дал признательные показания. Следователи провели проверку показаний подозреваемого на месте преступления.

По данным следствия, труп девочки обнаружили в овраге недалеко от кирпичного завода. Как сообщили в СУ СК РФ, на теле были следы насильственного характера. По предварительным данным ей нанесли нанеся несколько ударов в шею режущим предметом.

Полиция опубликовала фоторобот. По подозрению задержали в Саратове 25-летнего рецидивиста.

Он признался, что в день убийства был пьян. Он выследил, куда идет семиклассница и набросился на нее в заброшенном месте. Изнасиловал девочку, а потом пырнул несколько раз ножом и бросил тело в затопленный паводком овраг. Закидал старыми ветками и прикрыл автмобильной покрышкой.

Есть информация, что девочка училась в одном классе с дочерью главы Красноармейского района Алексеем Петаевым. Настя росла в благополучной семье, получала хорошие оценки..

Следствие считает, что преступника нужно заключить под стражу.