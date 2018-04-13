Ещё
Банду автоворов поймали в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банду автоворов поймали в Подмосковье 

Свободная пресса 1 час назад
В Одинцовском районе Московской области стражи порядка поймали 56-летнего мужчину и двух женщин 30 и 49 лет, которые вскрывали чужие автомобили и похищали ценные вещи.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, один из злоумышленников, находясь на парковке по улице Каштановая, разбил переднее пассажирское стекло автомобиля и украл дамскую сумку с деньгами и документами. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
Для поимки преступников правоохранителям потребовалось всего 30 минут. При досмотре у них нашли три сумки и 80 тысяч рублей. В отношении воров возбуждено уголовное дело о грабеже. Им светит до 7 лет тюрьмы.
Новости криминала: Подмосковные полицейские задержали вора, обчистившего коттедж
Свободная пресса: последние новости
Житель Подмосковья может получить срок за покупку в интернет-магазине В Саратовской области раскрыто жестокое убийство 12-летней девочки В Московской области нашли расчлененные тела трёх человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США255
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии244
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН235
Украинцы жалуются на русский язык88
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»175
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение