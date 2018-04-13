Банду автоворов поймали в Подмосковье

В Одинцовском районе Московской области стражи порядка поймали 56-летнего мужчину и двух женщин 30 и 49 лет, которые вскрывали чужие автомобили и похищали ценные вещи.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД , один из злоумышленников, находясь на парковке по улице Каштановая, разбил переднее пассажирское стекло автомобиля и украл дамскую сумку с деньгами и документами. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Для поимки преступников правоохранителям потребовалось всего 30 минут. При досмотре у них нашли три сумки и 80 тысяч рублей. В отношении воров возбуждено уголовное дело о грабеже. Им светит до 7 лет тюрьмы.

Новости криминала: Подмосковные полицейские задержали вора, обчистившего коттедж