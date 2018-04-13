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Любителя пьяной езды задержали в Приморье
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Любителя пьяной езды задержали в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Житель Приморья может лишиться свободы за повторную езду в состоянии опьянения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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