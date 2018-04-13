В Красноярском крае за сутки зафиксировали 14 мошенничеств

14 уголовных дел за сутки возбуждено полицейскими Красноярского края по статье «Мошенничество», сообщили в региональном ведомстве. А всего за это время с жалобами на мошенничество обратились 19 человек.

Минусинске женщина перевела лже-целителям 145 тысяч рублей. В Канске девушка, собралась купить куртку через магазин в социальной сети, перечислила продавцам более 14 тысяч рублей. В Боготольском районе мужчина внес на счет лже-представителя банка более 8 тысяч рублей за оплату кредитной страховки.

Красноярске зарегистрировано 5 подобных фактов: мужчина через интернет хотел приобрести за 10 тысяч рублей сотовый телефон, женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда и путем обмана сняли с ее банковской карты 22 тысячи рублей. Еще один инцидент произошел с гражданином, который увидел на сайте объявление о продаже криптовалюты, после чего перевел неизвестным лицам 17 тысяч рублей. В Советском районе молодая девушка, разместив объявление о продаже коляски, стала жертвой мошенников, которые сняли с ее карты более 6 тысяч рублей. Также жительнице краевого центра в социальных сетях написала женщина, которая представилась ее давней подругой. В ходе переписки под предлогом перечисления ей денежных средств на счет банке злоумышленница завладела данными банковской карты, после чего сняла 21 тысячу со счета потерпевшей.

После получения денег злоумышленники скрывались и переставали выходить на связь с доверчивыми гражданами.

Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными при осуществлении покупок и продажи товаров через интернет и не переводить денежные средства незнакомым. С пожилыми родственниками нужно провести профилактические беседы о повышении бдительности.