Ещё
В Красноярском крае за сутки зафиксировали 14 мошенничеств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае за сутки зафиксировали 14 мошенничеств 

АиФ Красноярск 16 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
14 уголовных дел за сутки возбуждено полицейскими Красноярского края по статье «Мошенничество», сообщили в региональном ведомстве. А всего за это время с жалобами на мошенничество обратились 19 человек.
В Минусинске женщина перевела лже-целителям 145 тысяч рублей. В Канске девушка, собралась купить куртку через магазин в социальной сети, перечислила продавцам более 14 тысяч рублей. В Боготольском районе мужчина внес на счет лже-представителя банка более 8 тысяч рублей за оплату кредитной страховки.
В Красноярске зарегистрировано 5 подобных фактов: мужчина через интернет хотел приобрести за 10 тысяч рублей сотовый телефон, женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда и путем обмана сняли с ее банковской карты 22 тысячи рублей. Еще один инцидент произошел с гражданином, который увидел на сайте объявление о продаже криптовалюты, после чего перевел неизвестным лицам 17 тысяч рублей. В Советском районе молодая девушка, разместив объявление о продаже коляски, стала жертвой мошенников, которые сняли с ее карты более 6 тысяч рублей. Также жительнице краевого центра в социальных сетях написала женщина, которая представилась ее давней подругой. В ходе переписки под предлогом перечисления ей денежных средств на счет банке злоумышленница завладела данными банковской карты, после чего сняла 21 тысячу со счета потерпевшей.
После получения денег злоумышленники скрывались и переставали выходить на связь с доверчивыми гражданами.
Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными при осуществлении покупок и продажи товаров через интернет и не переводить денежные средства незнакомым. С пожилыми родственниками нужно провести профилактические беседы о повышении бдительности.
АиФ Красноярск: последние новости
Мошенница из Новосибирска попалась полиции Красноярского края В Минусинске пенсионерку прямо в церкви ограбил приезжий из Бурятии В Красноярском крае раскрыли убийство младенца 16-летней давности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США21
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии225
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН106
Байкал на грани экологической катастрофы18
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»115
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение