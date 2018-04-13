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Директора строительной фирмы судят за невыплату зарплат на 2,5 млн рублей
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Директора строительной фирмы судят за невыплату зарплат на 2,5 млн рублей 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Директора строительной фирмы судят за невыплату сотрудникам заработной платы на общую сумму более 2,5 млн рублей, сообщает региональное СКР.
Согласно материалам дела, 18 сотрудникам ООО «ПСО „Алтай“ с апреля 2016 по июнь 2017 гг. не платили зарплату полностью или частично. У директора фирмы также имелся долг перед ООО, и, по решению суда, часть его зарплаты должна была идти на его погашение. Но обвиняемый, не желая расставаться с деньгами, распорядился переводить свою зарплату на счет своей супруги.
Известно, что обвиняемый уже привлекался к ответственности за экономические преступления. Судом наложен арест на движимое имущество подсудимого, счета и уставной капитал компании.
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