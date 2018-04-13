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Кулер украл 47-летний мужчина из торгового центра в Нижнем Новгороде
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Кулер украл 47-летний мужчина из торгового центра в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские полицейские установили причастность ранее судимого 47-летнего мужчины к краже кулера из торгового центра на площади Советской.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, в конце марта житель областного центра по решению суда был заключен под стражу за совершение другого преступления.
В ходе его проверки на причастность к аналогичным кражам следователи получили от арестованного показания, что в марте он, воспользовавшись кратковременным отсутствием продавца, тайно похитил кулер стоимостью 10 тысяч рублей из отдела по продаже воды.
В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ювелирные изделия на 300 тысяч рублей украли трое мужчин из торгового центра в Нижнем Новгороде.
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