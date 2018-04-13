Кулер украл 47-летний мужчина из торгового центра в Нижнем Новгороде

Нижегородские полицейские установили причастность ранее судимого 47-летнего мужчины к краже кулера из торгового центра на площади Советской.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , в конце марта житель областного центра по решению суда был заключен под стражу за совершение другого преступления.

В ходе его проверки на причастность к аналогичным кражам следователи получили от арестованного показания, что в марте он, воспользовавшись кратковременным отсутствием продавца, тайно похитил кулер стоимостью 10 тысяч рублей из отдела по продаже воды.

В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ювелирные изделия на 300 тысяч рублей украли трое мужчин из торгового центра в Нижнем Новгороде.