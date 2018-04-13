В Мексике бандиты убили мэра города Тланепантла

Жертвой вооруженного нападения в Мексике стал глава небольшого муниципалитета Тланепантла в штате Пуэбла . В полиции рассказали, что Хосе Эфраин Гарсиа был убит неизвестными на дороге между Сан-Пабло-Актипаном и Тепеакой. Злоумышленники на автомобилях преградили путь градоначальнику, после чего открыли огонь.

Мэр был доставлен в госпиталь, однако от полученных ранений скончался. Генеральная прокуратура расследует убийство. О возможных мотивах преступников ТАСС не сообщает.

Это далеко не первый случай убийства политиков в Мексике. В прошлом году был застрелен мэр города Парачо. Жертвой бандитов также стал глава администрации Уэуэтлана.