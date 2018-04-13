Пациентки одной из больниц Владивостока остались без обуви

В утренние часы в полицию поступило сообщение о краже вещей пациенток одной из городских больниц. Как выяснилось, две женщины остались без своих сапог, которые они оставили в холле гинекологического отделения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах При просмотре камер видеонаблюдения стало известно, что кражу совершила одна из посетительниц больницы, которая просто взяла чужую обувь и покинула место происшествия. По факту кражи стражами порядка проводится проверка. Личность обувной воровки устанавливается.