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СМИ: в Торонто группа неизвестных нанесла на улице ножевые ранения двум мужчинам
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СМИ: в Торонто группа неизвестных нанесла на улице ножевые ранения двум мужчинам 

ТАСС 18 минут назад
ОТТАВА, 13 апреля. /ТАСС/. Полиция Торонто разыскивает группу молодых людей, которые нанесли ножевые ранения двум прохожим на одной из улиц в центральной части мегаполиса. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.
Один из пострадавших был ранен в спину, второй получил порезы грудной клетки. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападение произошло в разных местах, и жертвы, скорее всего, не были знакомы друг с другом.
Стражи порядка разыскивают молодых людей в возрасте примерно 20 лет, которые подозреваются в совершении данных преступлений. Точное количество нападавших устанавливается.
Полицейские сейчас опрашивают возможных свидетелей. Другой информации пока не поступало.
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