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Труп мужчины вытащили из реки на юге Москвы
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Труп мужчины вытащили из реки на юге Москвы 

РИАМО 45 минут назад
Фото: riamo.ru
Тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти вытащили из поймы Москвы-реки на юге столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 14 апреля в 11:23 на службу «02» поступило сообщение от граждан об обнаружении трупа в общественном месте по адресу: Симоновская набережная, дом 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции из поймы Москвы-реки извлечен труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту следователи проводят проверку.
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