Труп мужчины вытащили из реки на юге Москвы

По его словам, 14 апреля в 11:23 на службу «02» поступило сообщение от граждан об обнаружении трупа в общественном месте по адресу: Симоновская набережная, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции из поймы Москвы-реки извлечен труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту следователи проводят проверку.