Подмосковные полицейские задержали вора, обчистившего коттедж

В деревне Акулово Одинцовского района Московской области вор вынес из коттеджа ювелирные украшения, фотоаппарат и электроинструменты.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД , сумма материального ущерба составила 280 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось задержать преступника. Им оказался 51-летний местный житель. В отношении него завели уголовное дело о краже. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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