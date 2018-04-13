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Подмосковные полицейские задержали вора, обчистившего коттедж
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Подмосковные полицейские задержали вора, обчистившего коттедж 

Свободная пресса 40 минут назад
В деревне Акулово Одинцовского района Московской области вор вынес из коттеджа ювелирные украшения, фотоаппарат и электроинструменты.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, сумма материального ущерба составила 280 тысяч рублей.
Стражам порядка удалось задержать преступника. Им оказался 51-летний местный житель. В отношении него завели уголовное дело о краже. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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