Мобильники, планшет и аудиоплеер украли у трех нижегородок в ФОКе

Мобильные телефоны, планшет и аудиоплеер украли у трех посетительниц ФОКа на проспекте Гагарина в Советском районе областного центра.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, кража была совершена в вечернее время, когда женщины, оставив свое имущество в шкафчиках, находились на занятиях.

При осмотре места происшествия правоохранители установили, что механизмы замков в шкафчиках были прокручены.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ведут розыск злоумышленника.

Напомним, мобильник украл 21-летний нижегородец из раздевалки ФОКа.