Ещё
Мобильники, планшет и аудиоплеер украли у трех нижегородок в ФОКе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильники, планшет и аудиоплеер украли у трех нижегородок в ФОКе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Мобильные телефоны, планшет и аудиоплеер украли у трех посетительниц ФОКа на проспекте Гагарина в Советском районе областного центра.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, кража была совершена в вечернее время, когда женщины, оставив свое имущество в шкафчиках, находились на занятиях.
При осмотре места происшествия правоохранители установили, что механизмы замков в шкафчиках были прокручены.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские ведут розыск злоумышленника.
Напомним, мобильник украл 21-летний нижегородец из раздевалки ФОКа.
Newsroom24: последние новости
Владимир Панов прокомментировал поджог автомобиля главы Сормовского района Таксист обокрал пьяную пассажирку в Нижнем Новгороде Вандала из Архангельска задержали в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии466
Суд изменил приговор Улюкаеву226
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники303
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии71
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение