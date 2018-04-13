Мобильники, планшет и аудиоплеер украли у трех нижегородок в ФОКе 

Мобильные телефоны, планшет и аудиоплеер украли у трех посетительниц ФОКа на проспекте Гагарина в Советском районе областного центра.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, кража была совершена в вечернее время, когда женщины, оставив свое имущество в шкафчиках, находились на занятиях.
При осмотре места происшествия правоохранители установили, что механизмы замков в шкафчиках были прокручены.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские ведут розыск злоумышленника.
Напомним, мобильник украл 21-летний нижегородец из раздевалки ФОКа.