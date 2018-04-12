МВД задержало майнеров, укравших миллионы кВт·ч электроэнергии 

Управление МВД России по Оренбургской области задержало злоумышленников, которые обвиняются в краже электроэнергии в особо крупных размерах. По предварительным данным, они незаконно подключились к электрической подстанции для добычи криптовалюты.
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что криптовалютная ферма работала на территории бывшего завода. Сотрудники МВД насчитали более 6000 единиц оборудования для майнинга (судя по видео, это ASIC). За время своей деятельности предприятие незаконно потребило более восьми миллионов кВт·ч электроэнергии. Обнаружить добытчиков криптовалюты удалось с помощью сотрудников энергетической компании, которые заявили о подозрительных потерях электроэнергии.