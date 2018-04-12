Ещё
МВД задержало майнеров, укравших миллионы кВт·ч электроэнергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД задержало майнеров, укравших миллионы кВт·ч электроэнергии 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Управление МВД России по Оренбургской области задержало злоумышленников, которые обвиняются в краже электроэнергии в особо крупных размерах. По предварительным данным, они незаконно подключились к электрической подстанции для добычи криптовалюты.
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что криптовалютная ферма работала на территории бывшего завода. Сотрудники МВД насчитали более 6000 единиц оборудования для майнинга (судя по видео, это ASIC). За время своей деятельности предприятие незаконно потребило более восьми миллионов кВт·ч электроэнергии. Обнаружить добытчиков криптовалюты удалось с помощью сотрудников энергетической компании, которые заявили о подозрительных потерях электроэнергии.
Игромания.ру: последние новости
NVIDIA прекратит выпуск драйверов для 32-битных операционных систем Telegram опять блокируют. Мессенджеру дали 15 дней Microsoft выпустила апдейт, отключающий патч Intel против Spectre
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии466
Суд изменил приговор Улюкаеву226
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники303
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии71
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение