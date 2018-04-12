В Мосгорсуде прояснили судьбу 2 млн долларов в деле Алексея Улюкаева 

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Соловьева заявила, что данный вопрос будет решать суд первой инстанции после вступления приговора в законную силу.
Как отмечает РИА Новости, деньги могут вернуть по принадлежности или обратить в доход государства. На данный момент 2 миллиона долларов приобщены к материалам дела.
Сегодня Мосгорсуд подтвердил 8-летний срок заключения Алексея Улюкаева. Экс-глава Минэкономразвития будет отбывать наказание в колонии строго режима. Кроме того, инстанция сохранила штраф в 130 миллионов 400 тысяч рублей. При этом был отменён запрет на работу на госслужбе.