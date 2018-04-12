Обвиняемый в убийстве провизора и ограблении пенсионерки предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и передал материалы в суд.

Обвиняемый в разбойном нападении на пожилую женщину с целью грабежа и убийстве провизора ради ограбления аптеки 29-летний Борис Гуляев предстанет перед судом.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве из корыстных побуждений и разбое, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и с причинением тяжкого вреда здоровью.

— По версии следствия, вечером 28 апреля 2017 года обвиняемый с целью хищения денежных средств из кассы аптеки, расположенной на Ленинском проспекте, связал 68-летнюю женщину и затем задушил ее. После этого он скрылся с места происшествия, похитив из кассы аптеки денежные средства и личное имущество женщины. Установлено, что потерпевшая работала в организации провизором, — пояснили в пресс-службе столичного управления СК РФ.

Следователи также установили, что двумя днями ранее — 26 апреля 2017 года — Гуляев совершил разбойное нападение в подъезде жилого дома по улице Большая Черкизовская. Гуляев напал на пожилую женщину 1927 года рождения с ножом и похитил две тысячи рублей. Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, ее жизни ничто не угрожает.

После серии экспертиз и следственных мероприятий были собраны доказательства причастности Гуляева к преступлениям. Он свою вину признал.