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Обвиняемый в убийстве провизора и ограблении пенсионерки предстанет перед судом
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Обвиняемый в убийстве провизора и ограблении пенсионерки предстанет перед судом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и передал материалы в суд.
Обвиняемый в разбойном нападении на пожилую женщину с целью грабежа и убийстве провизора ради ограбления аптеки 29-летний Борис Гуляев предстанет перед судом.
Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве из корыстных побуждений и разбое, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и с причинением тяжкого вреда здоровью.
— По версии следствия, вечером 28 апреля 2017 года обвиняемый с целью хищения денежных средств из кассы аптеки, расположенной на Ленинском проспекте, связал 68-летнюю женщину и затем задушил ее. После этого он скрылся с места происшествия, похитив из кассы аптеки денежные средства и личное имущество женщины. Установлено, что потерпевшая работала в организации провизором, — пояснили в пресс-службе столичного управления СК РФ.
Следователи также установили, что двумя днями ранее — 26 апреля 2017 года — Гуляев совершил разбойное нападение в подъезде жилого дома по улице Большая Черкизовская. Гуляев напал на пожилую женщину 1927 года рождения с ножом и похитил две тысячи рублей. Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, ее жизни ничто не угрожает.
После серии экспертиз и следственных мероприятий были собраны доказательства причастности Гуляева к преступлениям. Он свою вину признал.
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