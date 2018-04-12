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Суд проверит законность приговора экс-губернатору Белых, сообщил адвокат
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Суд проверит законность приговора экс-губернатору Белых, сообщил адвокат 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд 27 апреля рассмотрит жалобу на приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, сообщил РИА Новости адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.
Первого февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.
"Суд меня известил: жалоба будет рассмотрена 27 апреля в 10.00", — сказал Грохотов.
Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как «помог» согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.
По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.
Жена бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых заявила, что ее мужу будет сложно дожить до выхода на свободу, добавив, что приговор для него «подобен смерти». Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, приговор шокировал Белых, хотя он и ожидал, что будет признан виновным.
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