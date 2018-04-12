Более 80 миллионов рублей нашли у офицера УФСБ при обысках

Около 80 миллионов рублей изъяли в ходе обысков у замглавы службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергея Гудованого, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости

Как заявил в Самарском райсуде сам обвиняемый, из этой суммы более 20 миллионов являются накоплениями семьи. Оставшиеся 60 миллионов рублей, по словам Гудованого, он получил от посредника Алексея Пашкевича

"Те деньги, которые мне приносил Пашкевич, были мною получены фактически мошенническим путем, так как я никаких действий, противодействий в отношении заявителей никогда не допускал", " заявил в ходе заседания Гудованый.

Его задержали вместе с начальником отдела «М» УФСБ по Самарской области Павлом Чермашенцевым. По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года подозреваемые ежемесячно в несколько приемов получали взятки в размере более одного миллиона рублей от директора и руководителя юридической службы ООО МО «ТНП».

Деньги переводились на подконтрольное ООО «СарНефтеТрейд», а также через троих посредников. За это сотрудники ФСБ должны были закрыть глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.

Ранее Самарский районный суд арестовал Гудованого и Чермашенцева до 10 июня.