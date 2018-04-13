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Житель Тбилиси прятал наркотики в статуэтках Будды
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Житель Тбилиси прятал наркотики в статуэтках Будды 

Мир24 38 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Сотрудники департамента криминальной полиции города Тбилиси задержали с поличным молодого мужчину, которые получил по посту посылку. Несколько небольших скульптур Будды были полыми. В тайниках находилось сильнодействующее наркотическое средство на общую сумму в 400 тысяч долларов. Посылка пришла транзитом из Германии, а выслали ее из Непала, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.
«Операция по задержанию гражданина Грузии и изъятию крупной партии наркотиков проводилась совместно с нашими коллегами из Германии. Следствие по данному делу продолжается», — рассказал заместитель руководителя управления МВД по городу Тбилиси Александр Сандодзе.
Теперь горе-буддисту предстоит ответить на вопросы следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот сильнодействующих наркотических средств в особо крупных размерах», предусматривающий срок заключения от 8 до 15 лет.
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