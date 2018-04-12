Ещё
Сопредседателя партии «Другая Россия» задержали на российско-украинской границе с пистолетом Макарова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сопредседателя партии «Другая Россия» задержали на российско-украинской границе с пистолетом Макарова 

BFM.RU 1 час назад
Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин задержан в Ростовской области при переходе через российско-украинскую границу с боевым пистолетом, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.
«Аверин был задержан 7 апреля на автомобильном пункте пропуска через государственную границу Матвеев-Курган. Он двигался со стороны самопровозглашенной ЛНР. В его вещах при досмотре обнаружили пистолет Макарова», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области агентству подтвердили факт задержания мужчины с пистолетом на Матвеево-Курганском пункте пропуска, однако не предоставили информации о его личности.
«В личных вещах мужчины обнаружен пистолет Макарова со снаряженным магазином. Экспертиза показала, что оружие является боевым. В связи с наличием в его действиях признаков преступлений, предусмотренных ст.222 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей) задержанный передан сотрудникам полиции», — сказал представитель погрануправления.
BFM.RU: последние новости
Мосгорсуд признал законным арест экс-депутата Госдумы Варшавского Улюкаеву оставили восемь лет, но разрешили работать на госслужбе Мосгорсуд оправдал москвичку, ранее получившую шесть лет за убийство мужа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь287
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники262
Суд изменил приговор Улюкаеву199
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии190
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии59
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение