Сопредседателя партии «Другая Россия» задержали на российско-украинской границе с пистолетом Макарова

«Аверин был задержан 7 апреля на автомобильном пункте пропуска через государственную границу Матвеев-Курган. Он двигался со стороны самопровозглашенной ЛНР. В его вещах при досмотре обнаружили пистолет Макарова», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области агентству подтвердили факт задержания мужчины с пистолетом на Матвеево-Курганском пункте пропуска, однако не предоставили информации о его личности.

«В личных вещах мужчины обнаружен пистолет Макарова со снаряженным магазином. Экспертиза показала, что оружие является боевым. В связи с наличием в его действиях признаков преступлений, предусмотренных ст.222 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей) задержанный передан сотрудникам полиции», — сказал представитель погрануправления.