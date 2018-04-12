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В Камышинском районе задержали торговцев оружием
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В Камышинском районе задержали торговцев оружием 

ria34.ru 2 часа назад
В Камышинском районе Волгоградской области полицейские задержали причастных к незаконному обороту оружия жителей села Костарево. Под следствие попали товарищи, много лет проживающие в соседних домах.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Главка МВД, полицейские обнаружили у 41-летнего местного жителя незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье. Рассказывая о покупке оружия, задержанный признался, что купил его в ноябре прошлого года у 45-летнего соседа.
— По заключению экспертов, представленный на исследование предмет является двуствольным гладкоствольным охотничьим ружьем модели Б 16 калибра, произведенным Тульским оружейным заводом, — пояснили в правоохранительных органах. — Относится к огнестрельному оружию.
В отношении каждого из задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт и приобретение оружия.
Селянам грозит до двух лет лишения свободы.
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