В Камышинском районе задержали торговцев оружием

В Камышинском районе Волгоградской области полицейские задержали причастных к незаконному обороту оружия жителей села Костарево. Под следствие попали товарищи, много лет проживающие в соседних домах.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Главка МВД, полицейские обнаружили у 41-летнего местного жителя незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье. Рассказывая о покупке оружия, задержанный признался, что купил его в ноябре прошлого года у 45-летнего соседа.

— По заключению экспертов, представленный на исследование предмет является двуствольным гладкоствольным охотничьим ружьем модели Б 16 калибра, произведенным Тульским оружейным заводом , — пояснили в правоохранительных органах . — Относится к огнестрельному оружию.

В отношении каждого из задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт и приобретение оружия.

Селянам грозит до двух лет лишения свободы.