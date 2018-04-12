Пожилого мужчину ограбил знакомый в Ростове‐на‐Дону

Житель Ростова‐на‐Дону выиграл в лотерею крупную сумму, которую позже отобрал знакомый. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщил сайт «Юга.ру».

67-летний

ростовчанин выиграл в лотерею около 30 тысяч рублей. Знакомый потерпевшего попросил у него 500 рублей взаймы, но получил отказ. Тогда злоумышленник догнал его, ударил кулаком по голове и забрал всю выигранную сумму

пресс-центр

В отношении

35-летнего

преступника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее судимому мужчине грозит до семи лет лишения свободы.