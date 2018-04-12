В федеральный розыск объявлен подельник экс-депутата Владислава Гукасова: мужчин подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

В рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере второй подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области продолжается расследование уголовных дел по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), ч. 1. 170. 1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений об участниках юридического лица).

Ранее сообщалось, что в 2015 году Владислав Гукасов вместе со своим подельником в ходе заранее разработанной преступной схемы вывели имущество из Общества по цене ниже рыночной, обманув непосредственного учредителя Общества — родственницу Гукасова.

Кроме того, следователями продолжается расследование уголовного дела по факту совершения подозреваемым кражи в особо крупном размере — автомобиля стоимостью более двух миллионов рублей, а также по факту манипуляций с незаконным получением арендных платежей.

«Подозреваемый по уголовному делу Гукасов Владислав до настоящего времени находится в федеральном розыске, следствие располагает данными о возможном нахождении его за пределами Российской Федерации», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Подельник подозреваемого также по повесткам следователя не является, место нахождения его неизвестно, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск.

Разыскивается:

Всем кому известно место нахождения подозреваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (8333) 485 — 123 либо 102.

Фото — СУ СКР по Кировской области