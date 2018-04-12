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В Центральном округе столицы задержаны подозреваемые в разбое
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В Центральном округе столицы задержаны подозреваемые в разбое 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали двоих подозреваемых в разбое.
В полицию поступила информация от жителей, что на улице Пресненский Вал, из квартиры одного из домов доносятся крики и шум.
Сотрудники полиции установили, что трое неизвестных незаконно проникли в квартиру к 40-летнему москвичу, предварительно познакомившись с ним в сети Интернет. Они избили хозяина помещения, и, угрожая предметом, похожим на нож, похитили его личное имущество, деньги и банковские карты.
Общий материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.
Полицейские на месте происшествия задержали двух подозреваемых: 20-летнего жителя столицы и 22-летнего приезжего. У них изъят нож. Потерпевший с множественными травмами доставлен в медицинское учреждение.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника противоправного деяния.
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