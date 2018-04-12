Мужчину будут судить в Москве за убийство провизора аптеки и нападение на пенсионерку

«Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), статье 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Иванова.

По версии следствия, вечером 28 апреля 2017 года обвиняемый с целью хищения денежных средств из кассы аптеки, расположенной на Ленинском проспекте, связал 68-летнюю женщину и затем задушил ее. После этого он скрылся с места происшествия, похитив из кассы аптеки денежные средства и личное имущество женщины. Установлено, что потерпевшая работала в организации провизором.

Кроме того, 26 апреля 2017 года Гуляев в подъезде жилого дома по улице Большая Черкизовская совершил нападение с ножом на незнакомую пожилую женщину 1927 года рождения. Гуляев причинил жительнице столицы непроникающее колото-резаное ранение и, похитив у нее 2 тысячи рублей, скрылся.