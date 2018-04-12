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Мужчину будут судить в Москве за убийство провизора аптеки и нападение на пенсионерку
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Мужчину будут судить в Москве за убийство провизора аптеки и нападение на пенсионерку 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве 29-летний Борис Гуляев предстанет перед судом по обвинению в убийстве провизора столичной аптеки, год назад он задушил 68-летнюю женщину и похитил деньги из кассы аптеки на Ленинском проспекте, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), статье 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Иванова.
По версии следствия, вечером 28 апреля 2017 года обвиняемый с целью хищения денежных средств из кассы аптеки, расположенной на Ленинском проспекте, связал 68-летнюю женщину и затем задушил ее. После этого он скрылся с места происшествия, похитив из кассы аптеки денежные средства и личное имущество женщины. Установлено, что потерпевшая работала в организации провизором.
Кроме того, 26 апреля 2017 года Гуляев в подъезде жилого дома по улице Большая Черкизовская совершил нападение с ножом на незнакомую пожилую женщину 1927 года рождения. Гуляев причинил жительнице столицы непроникающее колото-резаное ранение и, похитив у нее 2 тысячи рублей, скрылся.
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