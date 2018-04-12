В Самаре предстанет перед судом организатор незаконных игровых салонов

Житель Самары предстанет перед судом по обвинению в организации незаконных игровых салонов в Кировском районе города, сообщает прокуратура Самарской области

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что 38-летний житель Самары, в декабре 2017 года в помещениях, расположенных по адресам: проспект Металлургов, 80«Г» и улица Пугачевская, 21«А», осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Незаконную деятельность двух игровых салонов пресекли сотрудники ОЭБ и ПК ОП № 1 УМВД России по Самаре.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.