СК расследует дело «самогонщицы из Новосиля»

Орловской области региональный СК возбудил уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Новосиля.

Женщину подозревают по статье » Хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как сообщили в региональном Следственном комитете, установлено, что в подозреваемая 16 марта 2018 года, в собственном доме незаконно продала местному жителю алкогольную продукцию, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления. Расследование продолжается.