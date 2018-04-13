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СК расследует дело «самогонщицы из Новосиля»
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СК расследует дело «самогонщицы из Новосиля» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области региональный СК возбудил уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Новосиля.
Женщину подозревают по статье » Хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Как сообщили в региональном Следственном комитете, установлено, что в подозреваемая 16 марта 2018 года, в собственном доме незаконно продала местному жителю алкогольную продукцию, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления. Расследование продолжается.
Сообщение СК расследует дело «самогонщицы из Новосиля» появились сначала на РИА 57.
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