В Орловской области региональный СК возбудил уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Новосиля.
Женщину подозревают по статье » Хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Как сообщили в региональном Следственном комитете, установлено, что в подозреваемая 16 марта 2018 года, в собственном доме незаконно продала местному жителю алкогольную продукцию, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления. Расследование продолжается.
Сообщение СК расследует дело «самогонщицы из Новосиля» появились сначала на РИА 57.