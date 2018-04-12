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Суд оставил в силе тюремный срок Алексею Улюкаеву
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Суд оставил в силе тюремный срок Алексею Улюкаеву 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: BFM.RU
Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщает корреспондент RNS из зала суда. В декабре Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-чиновника к восьми годам заключения.
«Суд изучил все обстоятельства дела и постановил: приговор Улюкаеву Алексею Валентиновичу от 15 декабря 2017 года по части 6 статьи 290 изменить. Исключить из приговора наказание в виде запрета занимать руководящие должности. В остальном приговор оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказала судья Светлана Федорова.
Ранее в ходе прений адвокаты Улюкаева опросили оправдать своего подзащитного, прокуроры попросили оставить приговор первой инстанции в силе. В последнем слове подсудимый также попросил для себя оправдательного приговора.
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