В масках и с оружием: на Дону осудят банду налетчиков, ограбивших 17 магазинов

17 разбойных нападений на магазины Ростова, Батайска и Аксая,360 тысяч рублей ущерба. Банда налетчиков из пяти человек несколько месяцев держала в страхе продавцов донской столицы и ее пригородов.

Действия преступников были четко организованы и скоординированы. Скрывая лицо масками, налетчики врывались в торговые точки и наставляли на продавщиц пневматический пистолет, требовали деньги, алкоголь и сигареты. Тех, кто пытался сопротивляться, избивали. После чего, забрав добычу, исчезали. Сразу же после налета преступники переодевались, чтобы замести следы.

Банда действовала с января по март. За неполные три месяца преступники успели совершить 17 нападений на магазины. Общий ущерб от их действий превысил 360 тысяч рублей.

Бандитов задержали в один из мартовских дней. Выяснилось, что двоим из налетчиков не исполнилось и 18 лет.