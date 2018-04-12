Пьяной автоледи из Павловского района грозит реальный срок

Инспекторы дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль под управлением 35-летней жительницы станицы Павловской. Женщина находилась за рулем с явными признаками алкогольного опьянения.

При дальнейшем разбирательстве полицейские установили, что дама и раньше привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Решением суда ей тогда был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того женщину лишили права управлять транспортным средством на 1 год 6 месяцев.