Пьяной автоледи из Павловского района грозит реальный срок 

Инспекторы дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль под управлением 35-летней жительницы станицы Павловской. Женщина находилась за рулем с явными признаками алкогольного опьянения.
При дальнейшем разбирательстве полицейские установили, что дама и раньше привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Решением суда ей тогда был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того женщину лишили права управлять транспортным средством на 1 год 6 месяцев.
Теперь против нее возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.