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Полицейский из Черняховска заключён под стражу за вырубку деревьев на 3,4 млн рублей
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Полицейский из Черняховска заключён под стражу за вырубку деревьев на 3,4 млн рублей 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В лесничестве под Правдинском дровосек-нелегал вырубил ряд деревьев. На 3 млн рублей. Удивляет в этой истории личность злоумышленника. Им оказался полицейский из Черняховска. Сегодня его заключили под стражу.
«Сотрудники собственной безопасности УМВД России по Калининградской области совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, установили причастность сотрудника правоохранительных органов к незаконной рубке лесных насаждений», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По версии следствия, у 35-летнего капитана полиции были сообщники, личности которых еще предстоит установить.
В случае если вина злоумышленника будет доказана, потеряет работу и понесет наказание не только он, но и его руководителей могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.
Как отметили в пресс-службе регионального СКР, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастных к ним лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
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