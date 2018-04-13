Полицейский из Черняховска заключён под стражу за вырубку деревьев на 3,4 млн рублей

В лесничестве под Правдинском дровосек-нелегал вырубил ряд деревьев. На 3 млн рублей. Удивляет в этой истории личность злоумышленника. Им оказался полицейский из Черняховска . Сегодня его заключили под стражу.

«Сотрудники собственной безопасности УМВД России по Калининградской области совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, установили причастность сотрудника правоохранительных органов к незаконной рубке лесных насаждений», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, у 35-летнего капитана полиции были сообщники, личности которых еще предстоит установить.

В случае если вина злоумышленника будет доказана, потеряет работу и понесет наказание не только он, но и его руководителей могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.